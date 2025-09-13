Laurea ad honorem ad ADL, Corbo: "Non gli cambia nulla e non gli rende un euro in più"
Aurelio De Laurentiis già lavora alla sua lectio magistralis in Economia Aziendale. Lo scrive quest'oggi l'edizione napoletana di Repubblica, raccontando che l’idea di una laurea honoris causa conferitagli dalla Federico II ovviamente lo fa felice anche se preferisce attendere che l’onorificenza sia formalmente annunciata dall’ateneo
A commentare la notizia sul quotidiano il giornalista Antonio Corbo: "La proposta di una laurea ad honorem in economia ad Aurelio De Laurentiis non cambia nulla nella sua vita né gli rende un euro più di quanti ne abbia già incassati in 21 anni. Vissuti con consapevole cultura di impresa".
