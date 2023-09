Lazio, Sepe esagera: "Siamo forti come lo era il Napoli di Sarri"

Il neo portiere della Lazio, Luigi Sepe, ha parlato in conferenza stampa nel giorno della sua presentazione ufficiale

TuttoNapoli.net

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Il neo portiere della Lazio, Luigi Sepe, ha parlato in conferenza stampa nel giorno della sua presentazione ufficiale: "Sono felice di essere qui, voglio aiutare la squadra di giorno in giorno".

Cosa chiede Sarri rispetto a Empoli? Cosa ti ha spinto a venire alla Lazio?

"La Lazio è un grande società, se ti chiama c'è poco da pensare. Conoscevo il direttore e il mister, non è stato difficile accettare. Sarri chiede di giocare molto dal basso, ma non è cambiato molto negli anni".

Sei molto bravo nel gioco coi piedi: è stato fondamentale per ritrovare Sarri?

"Un portiere oggi deve sapere giocare molto coi piedi rispetto ad anni fa. Sarri ce lo chiede tanto, ci fa allenare su questo, siamo contenti di apprendere cose diverse ogni giorno. Oggi spesso si toccano tanti palloni con i piedi e meno con le mani".

Un confronto tra la Lazio e il tuo primo Napoli.

"Questa squadra è forte come quel Napoli. Poi gli episodi segnano un'annata, dobbiamo portarli dalla nostra parte per fare uno step in più quando servirà".