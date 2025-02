Lippi: "Miglior tecnico italiano? Non saprei, ma tra i primi ci sono Inzaghi e Conte"

L'ex ct della Nazionale Marcello Lippi si è raccontato in esclusiva su Dazn per “L’uomo della storia” a un intervistatore d’eccezione, Ciro Ferrara. Lanciando così la lunga vigilia di Juve-Inter che domenica andrà in scena all'Allianz Stadium: "La Juventus ha intrapreso un nuovo percorso e come per qualsiasi nuovo percorso è necessario del tempo, un lusso che però è difficile concedere a squadre come Juventus, Inter e Milan che lottano per i vertici.

Thiago Motta? Sono sincero: vedo un allenatore capace, concentrato, dedito al suo lavoro - alcune delle parole di Marcello Lippi riportate dall'edizione odierna del Corriere dello Sport - ma dopo Allegri immaginavo di vedere una figura che trascinasse maggiormente la tifoseria".

Lippi analizza anche il momento di Vlahovic, scavalcato da Kolo Muani: "Mi è capitato di gestire situazioni del genere. Ho sempre agito dando fiducia anche a giocatori che non la meritavano in quel preciso momento ma la meritavano per quanto avevano fatto in passato".

Parole di stima per Simone Inzaghi: "Non saprei dire chi è il miglior allenatore italiano, ce ne sono due o tre. Ma di sicuro tra questi ci sono Inzaghi e Conte. Inzaghi gode di grande considerazione, quando fai tanti risultati importanti acquisisci convinzione e sicurezza".