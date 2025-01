Lo juventino Oppini ammette: "Grosso errore della Juve lasciarsi scappare Conte"

Francesco Oppini, giornalista di fede bianconera, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Immagino che voi a Napoli stiate meglio di noi sicuramente (scherza ndr.). Conte? Il Napoli ha fatto la miglior scelta che potesse fare, lo dico da agosto. Il grosso errore che hanno fatto Milan e Juventus è che se lo son fatto scappare per l’ennesima volta.

Lui vuole vincere adesso, non domani. Il Napoli corre forte e bene grazie a lui. Dopo la gara di Firenze il Napoli ha fatto vedere anche un ottimo calcio. La Juventus è tagliata dai giochi per lo scudetto e credo che lui sia il più grande allenatore per ricostruire. La Juventus di Motta? Quest’anno la Juventus ha già toppato troppe partite e siamo indietro, non è il caso di esaltarsi. Col Milan ha vinto il primo scontro diretto. Ho sempre detto che per il post Allegri avrei voluto solo un allenatore come Conte. Savona? Molto giovane, Motta lo ha responsabilizzato ed ha mandato via Danilo. Fateci caso, i goal che prende la Juve arrivano sempre per disattenzioni di Savona. Non è pazzo che Conte chiede Danilo”.