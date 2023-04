Lo juventino Zampini: “Il VAR non deve mai intervenire su un contatto lievissimo!”

Massimo Zampini, giornalista di fede juventina, nel corso della trasmissione 'Pressing', su Mediaset', si è espresso così.

Massimo Zampini, giornalista di fede juventina, nel corso della trasmissione 'Pressing', su Mediaset', si è espresso così: "Il Napoli ha meritato tutto l'anno, ha strameritato, ma nella partita meritava anche la Juve che ha creato tanto ed in mezzo alle gare di coppe ha fatto una gara dignitosa. Gatti? Ci stava il rosso, vedendo l'espressione, forse hanno interpretato che non voleva fare male e si scusa subito dopo. Locatelli uscì a Napoli per una sbracciata di Osimhen che per me non era involontaria.

Gol annullato a Di Maria? Il VAR non deve mai intervenire, è un contatto lievissimo, l’arbitro fa cenno di continuare. A parti invertire ricorderebbero per anni questo episodio”.