Lo Monaco: "Fiorentina? col Napoli finisce in tragedia se non torna quella di inizio anno"

Pietro lo Monaco, dirigente sportivo è intervenuto a "Radio FirenzeViola" durante la trasmissione "Viola Amore Mio" per parlare dell'attuale situazione della Fiorentina, queste le sue dichiarazioni: "Se Terracciano avesse fatto una partita monstre e la Fiorentina avesse portato a casa il risultato nessuno avrebbe detto nulla, una giornata nera può capitare a tutti, i viola non hanno perso per colpa sua ma perché alla lunga molla e non riesce a stare concentrata per 90 minuti. La Fiorentina perde perché a centrocampo non ci sono punti di riferimento, serve semplicità basta vedere come Ranieri ha fatto rinascere la Roma".

Si può vivere un secondo tempo così?

"Non è la prima volta che la Fiorentina molla prima della fine dei 90 minuti, se a Napoli risuccederà la Fiorentina tornerà a casa con un pugno di mosche".

Come vede la Fiorentina nella sfida di domenica a Napoli?

"La Fiorentina a Napoli deve giocare come la Fiorentina d'inizio campionato con spavalderia, non ha niente da perdere sennò rischia di finire in tragedia".