Lo Monaco: "Sterling-Grealish? No, servono talenti giovani", e fa due nomi nuovi

vedi letture

Pietro Lo Monaco, dirigente sportivo, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Ndoye sfumato? Sono sicuro avranno stappato un sacco di bottiglie di champagne al Napoli. Grealish? Ma vi prego, il Napoli ha già tre esterni di spessore. Se punti un giovane di valore tipo come fanno Atalanta e Bologna allora sì, se poi devi prendere quelli che stuzzicano la fantasia dei tifosi e basta allora no.

Gente tipo Sterling accende solo la mente dei tifosi. Io farei un investimento su un giovane prospettico, un profilo tipo Silvetti del Newell’s Old Boys o uno simile come Franculino del Midtjylland. Ndoye è un buon giocatore, ma ha acquisito un prezzo troppo alto. Il Bologna sfrutta la legge che il prezzo lo fa il mercato. Uno come Ndoye accende subito ed il prezzo sale”.