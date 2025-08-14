Lo svincolato Albiol: "Sogno di tornare in Italia, a 39 anni sono ancora al top!"

L'ex difensore del Napoli, Raul Albiol, all'età di 39 anni è svincolato ma vuole tornare in Italia. Lo ha intervistato il Corriere dello Sport: "L'idea è continuare a giocare. Il sogno è di farlo in Italia. Voglio chiarire immediatamente una cosa: non è stato per un infortunio o per chissà quale problema fisico. Io stavo benissimo e sto benissimo.

Dopo l'intero girone d'andata da titolare, l'allenatore mi disse che non avrei più giocato. E non per il livello del mio rendimento, piuttosto per cose personali. Non c'erano ragioni sportive o fisiche alla base. Ecco perché voglio continuare. È chiaro che avrei preferito un altro finale, ma il calcio è così. Ritiro? Mai pensato. Mai. Sono ancora competitivo. È soltanto scaduto il mio contratto con il Villarreal e ora aspetto".