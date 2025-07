Lucca ammette: “ADL, Manna e Conte mi hanno voluto fortemente e Napoli era il mio obiettivo”

vedi letture

Nella sua conferenza stampa di presentazione da nuovo calciatore del Napoli, Lorenzo Lucca ha parlato anche dell'obiettivo Nazionale e di quanta fiducia sia stata riposta dal Napoli in lui in sede di trattativa: "Ci siamo sentiti col mister in estate, mi ha chiesto come stavo, in ottica nazionale sono venuto qui e

Napoli è sempre stato l'unico mio obiettivo, la mia prima scelta, insieme al direttore, al presidente ed al mister, mi hanno voluto fortemente, è un percorso che sta iniziando e che può finire poi benissimo con i Mondiali e devo giocarmi le mie carte nella maniera corretta e lavorare settimana dopo settimana".