Lukaku-Conte, l'agente a Dazn: "Oggi si incontreranno! Il mister deciderà se farlo giocare"

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Si tratta di un faccia a faccia atteso, soprattutto dopo le recenti tensioni legate alla mancata presenza del giocatore a Napoli.

Giornata importante in casa Napoli, dove è previsto l’incontro tra Romelu Lukaku e l’allenatore Antonio Conte. A rivelarlo è Federico Pastorello, agente dell’attaccante belga, nel corso di un’intervista a DAZN Belgio. Si tratta di un faccia a faccia atteso, soprattutto dopo le recenti tensioni legate alla mancata presenza del giocatore a Napoli. Nei giorni scorsi, infatti, Lukaku era stato sanzionato dal club per non aver fatto rientro in città, episodio che aveva acceso i riflettori sulla sua situazione. Lo stesso Conte aveva dichiarato in diretta a DAZN di non aver ancora incontrato l’attaccante a Castel Volturno, lasciando in sospeso ogni valutazione sul suo futuro.

Quel confronto, inizialmente saltato, andrà finalmente in scena oggi e potrebbe risultare decisivo per chiarire la posizione del giocatore all’interno del progetto tecnico azzurro. Di seguito le parole di Pastorello: "Conosco sia Conte che Lukaku molto bene, sono persone che vivono il calcio in maniera molto passionale. Probabilmente non era il momento giusto per incontrarsi qualche settimana fa, ma loro si incontreranno oggi. Romelu è tornato in città come da programmi e tornerà ad allenarsi con la squadra e sotto gli ordini di Conte. Il mister poi deciderà se farlo giocare o meno".