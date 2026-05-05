Ultim'ora Sky, il podcast di oggi di Gianluca Di Marzio: "ADL vuole Sarri se parte Conte!"

vedi letture

Si parla tanto di Napoli oggi nel Caffè Di Marzio, il podcast che potete ascoltare ogni giorno su Tuttonapoli.net. Il giornalista Sky Gianluca Di Marzio ha parlato del valzer panchine con Sarri prima scelta per il Napoli qualora dovesse partire Conte.

"La Lazio si trova, dicevamo, di fronte a un derby da giocare, a una Coppa Italia da cercare di vincere e anche a un allenatore che ha il contratto per un’altra stagione. Ma confermiamolo: è sicuramente la prima scelta del Napoli qualora con Conte si dovesse arrivare a un divorzio. De Laurentiis non vuole privarsi di Manna e vorrebbe che il nuovo Napoli fosse affidato all’allenatore che più gli ha dato emozioni dal punto di vista del gioco, ovvero Maurizio Sarri.

Anche in questo caso ci sono però dei contratti in essere: il contratto di Conte con il Napoli, il contratto di Sarri con la Lazio, come prima il contratto di Manna con il Napoli. Questione di contratti, questione di volontà, questione di emozioni, questione di presupposti convergenti per ripartire".