Podcast Sarri-Napoli, da Figline: "Qui se ne parla da tempo! Se ADL chiama, lui corre"

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Agostino Iaiunese, presidente del Napoli Club Maurizio Sarri, è intervenuto su Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live tutto il giorno, che puoi seguire sulle app gratuite (per Iphone o per Android, Android Tv ed LG), in DAB o qui sul sito anche in video.

Da quanto tempo conosci Maurizio Sarri?

"Io avevo 10 anni, lui allenava mio zio a Cavriglia, in eccellenza, e da lì ho conosciuto Maurizio. Poi era amico di mio zio, Domenico, all’età sua, per questo è sempre stato un amico di famiglia."

Sei più tifoso di Sarri o del Napoli?

"No no, Napoli."

E quando Sarri è andato alla Juventus?

"No, il club è sempre rimasto uguale, perché nel bene e nel male è giusto così. Maurizio è sempre un grande amico, però non abbiamo mai avuto né maglie della Juventus né nulla, solo di Maurizio. E anche alla Lazio non abbiamo mai avuto una maglia. Lui si chiama Maurizio, non la squadra dove va ad allenare."

Questa voce di un possibile ritorno di Sarri al Napoli ti scalda come tifoso? Che cosa pensi?

"Magari, sarebbe un sogno."

Se ne parla in Toscana?

"Sì, se ne parla da tempo. Ma io personalmente non ho notizie. So solo che se il Napoli chiama, Maurizio corre."

Lui è ancora molto legato al Napoli?

"Tantissimo, lui ha sempre amato il Napoli, l’ha sempre detto."

È vero che ha sempre tifato Napoli, anche quando non era più allenatore?

"Sì, Maurizio ha sempre tifato per il Napoli. È sempre stato affezionato a quella terra, poi è anche il posto dove è nato."

Sei convinto che il legame sia ancora forte? Se De Laurentiis chiamasse, Sarri tornerebbe?

"Io dico sempre che Maurizio ha sempre affermato di amare Napoli, a partire dai tifosi. Ha fatto una cosa favolosa con il Napoli, è sempre stata una cosa speciale. Noi non sappiamo mai cosa c’è dietro, però sono sicuro che se De Laurentiis facesse un passo, Maurizio ne farebbe due."

Avete mai riparlato dello scudetto mancato?

"Quello scudetto è stato vinto, ma lui l’ha vinto. Lo sappiamo tutti. Con 91 punti Maurizio l’ha vinto a Napoli."

Se Sarri tornasse a Napoli, che fareste al vostro club?

"Festeggiamo il quinto scudetto in anticipo."

Quando è l’ultima volta che lo hai visto o sentito?

"Da quando è andato alla Lazio quest’anno non l’abbiamo più visto, da giugno dell’anno scorso. Lui si dedica tutto al campo e al lavoro. Quando sposa una squadra, è uno dei pochi allenatori rimasti sempre sul campo, tanto lavoro."