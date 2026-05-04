“Un altro arrivava 8º con questi infortuni”, ma Giordano replica: “Con un altro ci sarebbero stati?”

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"Il Napoli di quest'anno con 42 infortuni e senza Conte avrebbe conquistato comodamente il secondo posto? Sarebbe arrivato ottavo o nono". Questa la questione sollevata da Massimo Ugolini a Canale 8 nel corso della trasmissione Ne Parliamo il Lunedì. Tra i vari opinionisti presenti, ha risposto anche il giornalista de La Gazzetta dello Sport Antonio Giordano: "E secondo te con un altro ci sarebbero stati tutti questi infortuni? Mi hai fatto un assist".

Sul futuro di Conte, invece, Giordano ha detto:

"Tutti diciamo 'Conte sì', ma il discorso è un altro: oggi perché potrebbe non restare? Il Napoli cosa farà? Di cosa parleranno? Quali saranno le prospettive a disposizione? Quale sarà il budget a disposizione. Invece dalla parte di Conte: cosa chiede al Napoli? Che tipo di calcio vorrà proporre? Che tipo di ingaggi vorrà? Chiederà giocatori da 70 milioni?".