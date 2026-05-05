Napoli saluterà subito i Fab Four: solo in due sono certi di restare
Addio ai Fab Four. Lobotka, Anguissa, McTominay e De Bruyne, la grande novità di questa stagione con il 4-1-4-1 d'inizio anno, sono ormai ai saluti. Si separano. Dei quattro, qualcuno andrà via. Al momento, gli indiziati principali a restare sono McTominay, per cui è a un passo il rinnovo di contratto, e Lobotka. Anche per Stani il prolungamento di contratto sembra ormai cosa fatta, mentre per Anguissa - terzo Fab Four - il divorzio sembra ormai certo, anche perché all'orizzonte non sembrano esserci spiragli per il rinnovo. Anche lui, infatti, è in scadenza nel 2027. La situazione più incerta sembra essere quella di De Bruyne.
I Fab Four e il futuro in bilico di De Bruyne
Un altro anno di contratto anche per lui, ma caso diverso avendo firmato un biennale la scorsa estate. A Napoli sta bene ma il rendimento di quest'anno, complice l'infortunio e forse l'impostazione tattica della squadra, è stato altalenante. E dall'America qualcuno ci pensa e sarebbe pronto a fare follie per lui. Tutto dipenderà dal futuro di Conte e dal Mondiale. Ma i Fab Four ora sono ai saluti, vedremo se da qui alle prossime tre partite ci sarà tempo e modo per ritrovarsi insieme anche solo per l'ultima volta dall'inizio. Di sicuro, appartengono già al passato. Una soluzione che non ha mai convinto del tutto.
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