Restyling Maradona, ass. Cosenza: "Entro il 15 giugno progetto pronto! Pista? Impossibile tenerla"

vedi letture

"La pista è bellissima, ma a Napoli non si sono mai fatte competizioni di atletica perchè non si possono fare".

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra”, è intervenuto Edoardo Cosenza, assessore alle infrastrutture, mobilità e protezione civile del Comune di Napoli: "Il processo di miglioramento dello stadio Maradona di Napoli va avanti a prescindere da tutto e quindi pure se l’Italia non fosse ammessa agli Europei del 2032. Andiamo avanti perchè lo stadio Maradona merita e necessita un ammodernamento sostanziale. Il progetto va avanti, c’è una piccola percentuale dei lavori che dipende da Uefa 2032, una serie di sale, tipiche di Uefa 32, ma la sostanza si farà tutta. Lavoriamo da marzo del 2025 a questo progetto, da più di un anno. A breve faremo un altro, un quarto incontro con FIGC e il comitato organizzatore Uefa per cui andiamo avanti.

A campionato finito partiremo con il terzo anello. Fatto da 28 moduli distinti quindi inizieremo i lavori, partiremo dal primo. Monteremo gli irrigidimenti e le apparecchiature per smorzare le vibrazioni eccessive. Utilizzeremo la tecnica di smorzamento con dissipatori, a vista sono proprio degli ammortizzatori. Poi, metteremo mano al parcheggio, ce n’è uno sotto la tribuna centrale da sistemare così da liberare via Tansillo. Daremo questi 30 posti a persone che deciderà il presidente, saranno i suoi ospiti quelli che oggi parcheggiano accanto alla discesa degli spogliatoio e noi dobbiamo liberare via Tansillo, non mi piace che si chiuda una strada per una partita. Il dialogo con De Laurentiis ce l’ha più il sindaco, io vado avanti a testa bassa, cerco di intuire le volontà del calcio Napoli e ci sarà la convergenza di 2 questioni: avere più posti nelle curve e poi fare una tribuna moderna.

Le dimissioni del presidente Gravina non stanno influendo sui lavori del Maradona. Non ci siamo mai fermati sia rispetto alle vicende del calcio Napoli che rispetto a quelle della FIGC. Conto che entro il 15 giugno avremo il progetto pronto per avere poi l’approvazione.

La pista d’atletica? Le palestre restano, ma è impossibile mantenere la pista e avere poi anche posti che abbiano una visibilità adeguata. Tanto che il nostro primo anello è inutilizzabile. La pista è bellissima, ma a Napoli non si sono mai fatte competizioni di atletica perchè non si possono fare. Ci sono alcune discipline che hanno bisogno di occupare anche il campo verde, lo spazio dove si gioca e non si può fare perchè il campo è di proprietà del Napoli. Utilizziamo quindi la pista per gli allenamenti e poi c’è un piano per trovare altri spazi aggiuntivi e magari fare uno stadio solo per l’atletica, dove si possano fare davvero competizioni".