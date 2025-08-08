Lukaku svela: "De Bruyne? Ha già capito cose di Napoli che gli avevo detto"

Romelu Lukaku ha rilasciato un'intervista a Dazn in cui ha parlato tra le altre cose anche del suo rapporto con l'allenatore del Napoli con cui ha già lavorato ai tempi dell'Inter e di cosa ha detto a Kdb prima dell'arrivo del belga a Napoli.

"De Bruyne mi ha servito 16 assist? Abbiamo parlato solo due volte, la mia relazione con lui non è basata sul calcio ma a livello umano. Ci conosciamo da bambini, avevamo 13 anni, abbiamo esordito nello stesso anno, la nostra carriera ha corso per un po' insieme. Ora giocarci insieme ogni giorno è bello, era capitato solo con Mourinho al Chelsea, eravamo piccoli, eravamo anche nello stesso appartamento. Lui si è integrato molto bene nella squadra.

Cosa gli ho raccontato di Napoli? Che abbiamo una bella squadra con uomini veri e tifosi eccezionali. Poi lui l'ha visto personalmente. Ora capisce anche un po' di italiano, è molto intelligente. Poi noi parliamo già dalla scuola 3-4 lingue. Si sta trovando molto bene, mi aspetto tanto da lui".