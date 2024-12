Magoni: "Buongiorno? Corretto non stravolgere tutta la difesa per il sostituto"

A "1 Football Club", programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Oscar Magoni, direttore sportivo del Renate ed ex calciatore, fra le tante, di Napoli, Atalanta e Genoa:

Il Napoli non dovrebbe essere condizionato dall'assenza di Buongiorno per fare risultato contro il Genoa. Però, Buongiorno è qualcosa in più di un semplice difensore centrale, è d’accordo?

“Sì, Buongiorno è un pilastro, uno degli elementi più importanti della difesa. Però, quando un giocatore si infortuna, si crea l'opportunità per gli altri di mettersi in mostra. Speriamo che il sostituto faccia bene e dimostri il proprio valore".

A questo punto, punterebbe su un cambio di assetto tattico, magari tornando alla difesa a tre o cinque, oppure darebbe una chance a uno tra Rafa Marin e Juan Jesus?

"Penso sia più corretto dare fiducia a un singolo giocatore piuttosto che rivoluzionare l’intero assetto difensivo. L’allenatore deciderà chi merita fiducia in base alla condizione fisica, perché, personalmente, credo che bisogni puntare su chi è più in forma, indipendentemente dall’età o dall’esperienza".