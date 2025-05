Maifredi: "Napoli favoritissimo per lo Scudetto! Chi l'avrebbe detto a inizio stagione?"

"Bologna-Juve non è stata una partita champagne. Per entrambe era importante non perdere, per tener viva la speranza di poter entrare tra le prime quattro". Così Gigi Maifredi, ex allenatore di Bologna e Juventus, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1, sul pareggio di ieri sera al Dall'Ara.

Tudor merita la riconferma? "Bisognerà vedere come finirà il campionato la Juve. Se entrerà in Champions, sarà naturale cercare un allenatore di spessore. Non che non lo sia Tudor, ma non ha alle spalle l'esperienza, se non da giocatore. Dipenderà molto dalla posizione finale. Credo che la Juve sia già su determinati allenatori. La Juve non può andare avanti e fare da comprimaria, deve lottare per vincere il campionato".

Con Italiano, il Bologna può aprire un ciclo? "Italiano è uno degli allenatori che ha fatto meglio quest'anno, non era semplice sostituire Thiago Motta. Dopo la stagione straordinaria della passata stagione, venire e mettere il tuo timbro come allenatore era molto molto difficile. In più il Bologna ha Sartori, un ds che farebbe comodo a qualunque squadra. Sono stati bravi a tutelare l'allenatore all'inizio, quando non stava convincendo. Adesso sta stupendo, può vincere la Coppa Italia e qualificarsi anche in Champions. Alla fine il Bologna ne esce bene, a prescindere da come andrà a finire. Tutti pensavamo a un'annata non positiva dopo l'anno scorso, invece il Bologna sta entusiasmando"

Lotta per il titolo: "Napoli favoritissimo per lo scudetto: non deve giocare le coppe e ha tre punti di vantaggio. Era difficile prevederlo a inizio stagione, tutti avrebbero detto Inter e forse Juve. Il Napoli sta facendo una grandissima cosa”.