Malfitano: “Altro che quarto posto, il Napoli ha l’obbligo di difendere lo scudetto!”

Il giornalista Mimmo Malfitano, storica firma de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto al podcast ‘Solo per la Maglia’: “Dopo dieci giornate di campionato io ripeto esattamente ciò che ho detto alla prima giornata, ovvero che questo Napoli ha l’obbligo di difendere lo scudetto. Non perdiamo tempo, non diciamo il terzo posto o il quarto posto, no. Il Napoli deve difendere lo scudetto vinto”.