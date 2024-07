Malfitano contro Spalletti: "Continua a illudere la gente, è un grande sopravvalutato!"

Il giornalista Mimmo Malfitano è intervenuto ai microfoni di Radio Marte nel corso di 'Forza Napoli Sempre': "L'Italia è vergognosa, come il suo CT: Spalletti, con la sua filosofia, continua ad illudere la gente. Non sono un suo simpatizzante, ma gli ho dato i meriti che aveva per lo Scudetto. Tuttavia, lo ritengo un grande sopravvalutato.

Gravina? Ci sono tutte le condizioni perché vada via. Probabilmente, vuole mollare la presidenza solo con le elezioni, ma quest'Italia ha fallito due qualificazioni mondiali ed è arrivata a questo Europeo grazie al furto perpetrato ai danni dell'Ucraina, che meritava un rigore non dato. Chi dirige la Federazione deve prendersi le sue responsabilità. Se il calcio italiano è in questa situazione, la colpa è di chi è al comando. Anche le leghe dovrebbero farsi carico di quello che è il calcio giovanile, di produrre nuovi talenti come Totti, Del Piero, Baggio, Antognoni, Pruzzo, Altobelli... L'allenatore, a mio avviso, non può fare scaricabarile: se in dieci mesi non sei riuscito a trasmettere qualcosa a questi ragazzi, allora vuol dire che hai grossi limiti".