Malfitano ribadisce: “Scudetto? Se il Napoli lo vincerà non sarà miracolo ma ottimo lavoro"

“Il Napoli ha ancora diverse chances per vincere il titolo. E se dovesse riuscirci, ribadisco, non sarebbe un miracolo di Conte ma l’effetto di un lavoro ottimo. Ricordo ancora una volta - ha detto il giornalista Mimmo Malfitano, ospite in studio a Radio Marte nel corso di 'Forza Napoli Sempre' - che la scorsa stagione, con il decimo posto, hanno rappresentato un’anomalia degli ultimi 10 anni del Napoli.

Per quanto riguarda il mercato di gennaio, il club ha fatto bene a non prendere Garnacho a quelle cifre, del resto un fuoriclasse come Kvaratskhelia è quasi impossibile da sostituirlo. Garnacho è un punto interrogativo, ancora non si sa cosa possa diventare. Di De Laurentiis imprenditore ho una grandissima stima, è molto attento e se non ha preso Garnacho è perché non ha voluto farsi impiccare da questo mercato pazzo di gennaio che ha anche proposto al Napoli un Comuzzo a 40 milioni di euro, e il ragazzo non gioca titolare nella Fiorentina. Conte è stato bravo, ha portato giocatori importanti che stanno permettendo al Napoli di contrastare l’Inter. Sono stati spesi 160 milioni di euro, una cifra notevole soprattutto per una squadra che si autofinanzia.

Il più forte attaccante della storia del Napoli per me resta Higuain, non Cavani. Bisogna badare all'aspetto tecnico e, da questo punto di vista, il calciatore argentino è stato il più forte in quel ruolo, a mio avviso”.