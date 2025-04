Maradona jr: "C'è un argentino di 17 anni, chi lo prende fa l'affare come Messi"

Diego Maradona Jr, allenatore dell’Ibarra, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, per parlare tra le altre cose dei tanti talenti argentini che si stanno mettendo in mostra in questo momento.

"Mastantuono? Siamo al cospetto di uno dei talenti più cristallini degli ultimi 40 anni, non lo voglio paragonare a Messi perchè Messi è un fuoriclasse che ha fatto la storia. E’ diverso, ha diciassette anni e gioca titolare nel River da un anno e mezzo. Chi lo prende fa un affare stile Messi. Tanti anni fa consigliai Julian Alvarez al Napoli e nessuno mi prese in considerazione, spero che consigliando Mastantuono mi ascoltino. Io sono un tifoso, oltre che del Napoli, del River e mio papà mi disse ‘Peccato che mi hai ritrovato dopo anni, altrimenti avresti tifato Boca’. Non so se sarei passato dall’altra parte, se fossi cresciuto con lui forse sì”.