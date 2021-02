Maradona jr: "Difficile chiedere di più al Napoli, Insigne vale mezza squadra. Sull'Atalanta..."

Nel corso de Ne parliamo il lunedì, in onda su Canale 8, è intervenuto Diego Armando Maradona Jr: “E’ una stagione anomala e difficilissima, per cui è difficile chiedere di più a questa squadra”.

Su Insigne: “Se manca lui manca mezza squadra. Contro la Juve, quelle poche volte che il Napoli è uscito dalla pressione, è stato grazie a Insigne. Mi piacerebbe vederlo più sereno, Gattuso lo ha gestito bene dopo la sconfitta in Supercoppa".

Su Zaccagni: “La palla che dà Zaccagni contro il Napoli in occasione del secondo gol del Verona è una palla che in pochi riescono a dare, mi piace molto”.

Sulla partita di Coppa Italia contro l’Atalanta: “Secondo me giocherà Pasalic trequartista al fianco di Ilicic alle spalle di Zapata. Credo in un 4-2-3-1 più che in un 4-3-3 così da avere Zielinski tra le linee pronto a verticalizzare e con Demme-Bakayoko a centrocampo”.