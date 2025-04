Marchetti: "Inter forte, ma il Napoli è lì e 3 punti sono davvero pochi"

Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, nel suo editoriale per Tmw elogia l'Inter per il trionfo europeo ma ricorda anche che la lotta scudetto con il Napoli resta apertissima dato che la classifica è molto corta.

"Questa squadra sa di essere forte, si è convinta di essere forte, ha dimostrato di essere forte. Ed è un processo che non è scontato. Perché il rischio di sentirsi appagati, di sconfinare nella presunzione, di non voler più mettersi in discussione è davvero dietro l’angolo, e magari Inzaghi l’ha anche dovuto combattere.

Ora è evidente che non sappiamo come andrà a finire la stagione. Perché il Napoli è un avversario molto forte, con grande determinazione e altrettanta qualità, perché conosciamo la voglia, la grinta e la qualità di Antonio Conte, perché 3 punti sono davvero un margine esiguo. Così come non sappiamo cosa potrà succedere in Champions League: non lo sappiamo neanche per il ritorno contro il Bayern Monaco che ha tutte le qualità per poter ribaltare la situazione e quindi giustamente si dice che è passato soltanto un tempo. E per di più se dovesse passare il turno l’Inter prima di potersi giocare il titolo ci sarebbe l’eventuale semifinale: la strada è davvero lunga e piena di pericoli".