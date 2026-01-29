Criscitiello: "Gestione Vergara un fallimento! Gioca solo perché sono morti in 20!"

Nel corso di Sportitalia, il giornalista Michele Criscitiello ha parlato di Antonio Vergara criticando la gestione del ragazzo: "Il Napoli scopre Vergara ed è un altro fallimento questa gestione dei giovani! E' clamoroso scoprirlo così, solo perché non avevi piùù nessuno, non puntando sul settore giovanile e con i prestiti in B. Sono morti in 20 altrimenti non faceva neanche la partitella! E' il migliore a Torino ed in Champions.

Poi dovremmo parlare anche di Arena, Bartesaghi, Palestra ecc, i giovani forti ci sono, ma allenatori e direttori sono una banda di ignoranti perché li avete e dite che non ci sono italiani quando non li fate giocare! Non vedete la B e la C! Non li conoscete! Nessuno punta, Vergara gioca perché non stanno bene in 20, Palestra esplode in B, Bartesaghi gioca perché Estupinan non può circolare. E' uno schiaffo morale! Si dice sempre che non sono pronti, ma allenatori e dirigenti sono incapaci!".