Marcolin: "ADL ha detto una cosa che io condivido sul ko con la Lazio"

Dario Marcolin, opinionista Dazn ed ex azzurro, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live

© foto di Alessandro Garofalo/Image Sport

Dario Marcolin, opinionista Dazn ed ex azzurro, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live: "Credo che la sconfitta con la Lazio sia stata salutare per il Napoli, come ha detto De Laurentiis, perchè ora affronti con maggiore concentrazione le prossime gare. Forse involontariamente la vittoria del Bologna contro l’Inter ha creato nel Napoli un po’ di eccesso di sicurezza che si è riversato nella sfida con la Lazio. Lo si è capito dopo 10 minuti dall’inizio della scorsa partita che non era la solita squadra.