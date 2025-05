Marelli a Dazn: "Billing doveva essere espulso. Non c'è rigore per il Napoli"

Negli studi di Dazn l’ex arbitro Luca Marelli ha analizzato gli episodi più discussi di Napoli-Genoa, soffermandosi in particolare sul presunto rigore richiesto dai partenopei nei minuti finali e sul mancato secondo giallo a Billing. Sul tocco di mano di Venturino nell’area del Genoa al minuto 87, Marelli spiega: "C’è una deviazione ravvicinata di Di Lorenzo e poi il tocco col braccio di Venturino. Il braccio è molto vicino al corpo e il pallone arriva in modo rapido e inaspettato. La sala VAR ha considerato questi elementi, e l’arbitro dal campo non poteva vedere nulla. Per me, giusto non assegnare il rigore".

Più netta invece la valutazione sul centrocampista del Napoli Billing: "Billing avrebbe dovuto ricevere un secondo cartellino giallo per un intervento in ritardo su Vasquez. È l’unico errore della direzione arbitrale: ci stava il secondo giallo e quindi l’espulsione".