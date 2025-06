Marianucci racconta l'affare col Napoli: "Un fulmine a ciel sereno! Poi ho portato tutti a cena"

Luca Marianucci, difensore che presto diventerà un nuovo giocatore del Napoli (l'acquisto dall'Empoli è definito, domani le visite mediche), ha rilasciato un'intervista al portale del giornalista Nicolò Schira, raccontando le sue emozioni per questo trasferimento: “Fosse per me inizierei il ritiro già domani. Sono in vacanza, ma la testa e i pensieri sono già proiettati all’avventura che sta per incominciare".

Da luglio giocherà con i Campioni d’Italia in carica: che sensazioni prova? “Sicuramente sarà una grande emozione. Sono orgoglioso del fatto che un club importante e di grande livello come il Napoli mi abbia cercato e voluto. Come è andata la trattativa? È successo tutto molto velocemente, come un fulmine a ciel sereno…”.

Come ha festeggiato la notizia del trasferimento al Napoli? “Ho invitato tutti i miei amici e la mia famiglia a cena. Ci tenevo a condividere con le persone che mi sono sempre state vicine e mi hanno supportato in ogni occasione un momento così speciale”.