Tmw, Ceccarini: "Dopo De Bruyne, Frattesi obiettivo primario del Napoli"

vedi letture

Ultime sul mercato del Napoli nell'editoriale di Niccolò Ceccarini, esperto di mercato e direttore di Tuttomercatoweb.com: "In casa Bologna guarda anche il Napoli, che sta aumentando il pressing su Beukema. Le alternative in questo momento sono rappresentate da Solet e Bijol. Nonostante l’arrivo di De Bruyne, il Napoli non ha intenzione di fermarsi a centrocampo. L’obiettivo primario è Frattesi. Per il ruolo di esterno d’attacco restano nel mirino Paixao del Feyenoord e Lang del Psv".

