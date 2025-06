Marino: “Ndoye mi convince molto, Lucca ottimo come alternativa"

vedi letture

Il dirigente sportivo Pierpaolo Marino ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di Radio Napoli Centrale: "Mi intriga molto questo nuovo Napoli. Mi sembra un Napoli logico e strategico rispetto agli impegni della prossima stagione. L’anno prossimo ci saranno meno allenamenti collettivi mirati, ma più allenamenti attraverso le gare. La partita è il migliore allenamento, utilizzando un intelligente turnover.

Ndoye mi convince molto, sarebbe un super acquisto. De Bruyne è più per fare un’operazione simpatia nei confronti dei tifosi e per dare più autostima alla squadra della Champions League, ma non lo puoi pensare protagonista di 50 partite da titolare. Lo vedo in competizione con McTominay, alternandosi tra le varie competizioni. Andrà centellinato De Bruyne. Poi ci saranno delle gare in cui giocheranno insieme. McTominay è stato il giocatore che ha innalzato il livello del Napoli. Il Napoli ha una grandissima forza adesso, fa bene a trovare l’accordo prima con i giocatori e poi con i club, anche perché lo fanno tutti.

Vedo una Napoli rinascimentale in questo momento, che permette al club partenopeo di essere molto attrattivo. Fa bene il Napoli ad 'aggredire le trattative’. Lucca non dà garanzie nell’essere sicuro e scaramantico come Lukaku, perché deve essere inserito gradualmente in una squadra scudettata. Ma può essere quello che può sostituire il belga come alternativa”.