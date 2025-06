Benitez esalta De Bruyne: "Mente geniale, un fuoriclasse! L'età non conta"

vedi letture

Kevin De Bruyne è un insospettabile colpo di teatro. Così è stato definito da La Gazzetta dello Sport nell'intervista a Rafa Benitez. L'ex allenatore del Napoli commenta l'arrivo del belga a Napoli: "Verrebbe da dire troppo semplice per un uomo di cinema. Ma bisogna avere attorno a sé le persone adatte. Non conosco personalmente Manna, ne parlano molto bene, e Conte non ha certo bisogno di essere lusingato: nel nostro settore, c’è poco da fare, parla ciò che hai realizzato e non solo in termini di risultati ma di cultura calcistica. La conquista dello scudetto, con quelle modalità, lottando sino all’ultima giornata, resistendo al ritorno di una corazzata contro l’Inter, appartiene per la sua natura al proprio allenatore: dai un’occhiata, lo vedi giocare e c’è il marchio di fabbrica".

Che cosa aggiunge De Bruyne?

"Un talento sopra le righe. Pochi come lui negli ultimi decenni, come raccontano certe statistiche su gol ed assist. Riduttivo parlare di un centrocampista, siamo al cospetto di una mente geniale che può infischiarsene dei suoi 34 anni. A quell’età, un calciatore che può essere definito a ragione un fuoriclasse conosce i tempi, sa gestire la fatica e senza rinunciare mai ad uno scatto. De Bruyne è intelligenza viva, eleganza, raffinatezza, tutto ciò che esalta una squadra come il Napoli, alla quale non è mai mancato il talento".