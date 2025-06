Chiariello: "Senza rinnovo, tra 11 giorni Meret non sarà più del Napoli. E Milinkovic..."

Umberto Chiariello nel suo buongiorno a Radio Crc ha parlato della situazione portieri in casa Napoli partendo dalla notizia dell'interesse per Milinkovic del Torino: "Milinkovic-Savic non è mai uscito dal mirino e non è detto che se viene lui non rimanga Meret perché potrebbe essere anche individuato come alternativa a Meret da mettere in rosa. Scuffet torna al Cagliari. Il Napoli non vuole una riserva ma un secondo portiere di livello. Non so se vale la pena mettere in discussione Meret. Il portiere messo in discussione non rende mai tantissimo. Sono d'accordo sull'alternanza per tutti i ruoli ma faccio fatica a pensare che i portieri si possano alternare. Vedremo cosa accadrà.

Ricordo che il 30 giugno scadrà il contratto di Meret e questo benedetto rinnovo che per tutti è pronto da mesi non è stato ancora annunciato e, ricordo, tra undici giorni Meret non sarà più del Napoli. Lo lasciano andare a parametro zero dopo due scudetti vinti e 25 milioni investiti per lui? Io valuterò tutto a cose fatte, oggi non voglio dare giudizi ma, ripeto, a undici giorni dalla scadenza del suo contratto, non si è ancora chiarito se sarà o meno il portiere del Napoli".