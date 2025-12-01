Marinozzi: "Conte deve prendersi più meriti, nell'emergenza riesce sempre a trovare una soluzione"

Vittoria per 1-0 del Napoli sulla Roma, con la quale i campioni d'Italia si vanno a riprendere il primato nella classifica della Serie A, alla pari con il Milan di Allegri.

Al termine della partita, presente negli studi di DAZN, ha parlato così il giornalista Andrea Marinozzi: “Conte deve prendersi più meriti, perché nei momenti di emergenza riesce sempre a trovare una soluzione. Quando va via Kvara, gli prendono Okafor! Guardate quanti infortuni ha il Napoli, eppure è lì. C’è stata un po’ di confusione nella comunicazione, sì, ma è lì!”.