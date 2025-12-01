Roma, Baldanzi: "Sconfitta che fa male, non so cosa manca per vincere gli scontri diretti"

Tommaso Baldanzi, trequartista della Roma, ha parlato ai canali ufficiali del club giallorosso al termine della partita persa 1-0 contro il Napoli: "Sicuramente ci fa male, ci tenevamo a portare a casa dei punti, ma non ci siamo riusciti. Ci rimetteremo a lavorare. Ci dispiace molto".

Cosa manca per vincere gli scontri diretti, che sono un po’ il neo di questa stagione?

"Ma non lo so cosa manca sinceramente, però è vero, ci trovavamo, come ti ho detto, a portare a casa uno scontro diretto. Però non ne faremo un caso, secondo me, nello spogliatoio, e ci riproveremo per il prossimo, cercando di vincere quello".

Una settimana per lavorare - ha detto Gasperini - ci vuole magari per recuperare un po’.

"Sì, sicuramente lavoreremo bene, però come abbiamo sempre fatto dopo le vittorie e dopo le sconfitte, ci prepareremo bene e cercheremo di vincere la prossima".