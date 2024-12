Marolda: "Conte ha chiaro l'identikit del difensore che vuole a gennaio"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio - 3° Tempo è intervenuto il giornalista Francesco Marolda: “L’infortunio di Buongiorno è una tegola, che non ci voleva. Il Napoli però ha le qualità per aspettare Buongiorno, fermo restando che bisogna confermare quei passi avanti visti a Udine. Sono fiducioso per la gara col Genoa: il Napoli deve tenere il pallone e fare il proprio gioco.

Questa squadra è diventata più difensiva con Vieira, ma in attacco fa molto poco. Questo è un bene perché senza Buongiorno la difesa del Napoli deve rischiare il meno possibile. Difensore a gennaio? Credo che Conte voglia un difensore pronto, il classico usato sicuro ma marciante. Questo sarebbe sicuramente Danilo. Ma questo dipende alla spesa che si farà, e Kiwior sarebbe un investimento più importante e sa anche impostare”.