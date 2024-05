Marolda: "Da Bergamo sta circolando una voce sul futuro di Gasperini"

Il giornalista Francesco Marolda, intervenuto a 'Giochiamo D'Anticipo' su 11 Televomero, ha parlato di mercato e dei temi legati al futuro del Napoli.

"Gasperini? Io avevo sempre puntato su Conte viste le notizie che avevo, ora sembra essere lui il prescelto per il Napoli ma deve liberarsi dall'Atalanta. Voci da Bergamo dicono che la proprietà non si opporrebbe alla volontà dell'allenatore dopo otto anni di permanenza sulla panchina orobica, quella in azzurro sarebbe un'esperienza molto complicata ma decisamente affascinante per lui. A chi arriverà l'ambiente non chiederà subito lo Scudetto, la ricostruzione della squadra passerà innanzitutto dalla conquista del quarto posto. In un'annata come quella che verrà non si potrà pretendere nulla".