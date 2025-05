Marolda punge Conte: “I meriti? Ha preparato benissimo la gara della Lazio”

vedi letture

Francesco Marolda è intervenuto a Il Bello del Calcio su Televomero parlando della stagione del Napoli e commentando con ironia il lavoro di Conte sulla panchina del Napoli che è ad un passo dallo scudetto: "Conte ha tantissimi meriti. E' leader del gruppo, ha preparato benissimo la partita di Milano. Secondo me ha preparato meglio la partita della Lazio che quella del Napoli.

Ma ha meriti incredibili. Ripeto, è leader del gruppo, ha cambiato metodi di gioco, ha perso giocatori anche per entrate affrettate a fine stagione. Ma non mi limiterei solo a Conte e ai calciatori. Alle spalle c'è un club che ha finanziato questa operazione in estate, che ha voluto Conte per questo. I meriti allora vanno divisi tra club e non soltanto tra giocatori e allenatore".