Oliva: "Col Cagliari va gestita l’ansia, bisogna vincere senza paura"

“Nino Benvenuti è stato il più grande pugile italiano, la mia fonte di ispirazione, è stato veramente importante per la mia vita, mi inorgoglisce il fatto che - ha detto l’ex campione di pugilato e coach Patrizio Oliva a Radio Marte nel corso di 'Marte Sport Live' - quando ero ragazzino vinsi il mio primo titolo italiano a Torino e lui c'era a bordo ring, Benvenuti è stato un uomo che ha rivoluzionato il modo di combattere come Alì nel mondo. Aveva una tecnica sopraffina e mi sono ispirato a lui anche come persona, lui ha rivoluzionato l'immagine del pugile, aveva una buona cultura, un linguaggio forbito, e io speravo di diventare campione del mondo come lui.

La gara con il Cagliari? Il nostro sistema nervoso deve gestire ansia, tensione, paura, se non lo sa fare perde energie fisiche e mentali, immagino nella testa dei ragazzi quanta tensione ci sia e domenica scorsa a Parma, con le notizie che arrivavano da Milano, abbiamo visto un Napoli davvero in ansia. Ora non bisogna farsi condizionare da questo e vincere con il Cagliari, senza paura".