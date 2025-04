Marolda su McTominay: "Lo aiuta molto Lukaku, in contesto diverso farebbe meno"

Ciccio Marolda - intervenuto a ‘Giochiamo D’Anticipo’ su Televomero - ha parlato della corsa Scudetto e della partita che il Napoli disputerà sabato pomeriggio sera contro il Monza.

Corsa Scudetto contro l'Inter? "Che i nerazzurri possano distrarsi un attimo ci sta, che possano essere stanchi pure, ma questo è un momento di stagione in cui la panchina fa la differenza. Bisogna vedere, in caso di infortuni, chi subentra nel Napoli e chi nella rosa di Inzaghi. Se poi ci si mette anche un pizzico di sfortuna per le avversarie dell'Inter - come il Bologna l'affronterà senza mezza squadra e 3/4 uomini importanti - io penso che i nerazzurri possano vincere anche domenica".

A Monza meglio Rafa Marin o si adatterà uno tra Olivera e Di Lorenzo? "È importante non stravolgere i punti di forza del Napoli. Considerando l'avversario di sabato, il difensore spagnolo - che ha giocato 23' complessivi in campionato - ha molte più possibilità di scendere in campo. Possibile rinnovo per Juan Jesus? L'infortunio non lo aiuta, avrebbe avuto modo di mettersi ancora in mostra nel finale di stagione".

McTominay? "Le qualità del ragazzo non si discutono, il suo rendimento ancora meno. Però il suo modo di giocare dipende anche da Lukaku, che fa da sponda, attira la difesa e crea gli spazi in cui lo scozzese si inserisce. In un contesto tattico diverso probabilmente avrebbe meno spazio e farebbe di meno. Ribadisco che è un calciatore che mi piace molto, ma il contesto tattico di Conte e la presenza di Lukaku lo favoriscono. Questo senza nulla togliere ai meriti dello scozzese".