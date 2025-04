Prima pagina Il Mattino: "Febbre Napoli: lo Scudetto infiamma anche il Turismo"

Nell'edizione di oggi, Il Mattino dedica l'apertura in prima pagina alla corsa scudetto tra Napoli e Inter che fa crescere anche il turismo in città: "Febbre Napoli. La corsa scudetto infiamma la città e spinge il turismo: in 50mila al murale di Maradona". Di seguito la prima pagina integrale.