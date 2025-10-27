Mauro: "Che caos col Var, sono tutti impazziti e non si sa più chi arbitra"

"Sono stufo di parlare di moviola in campo. Chi sta davanti al monitor pensa di fare l’arbitro. A Napoli addirittura il guardalinee ha detto all’arbitro di assegnare il rigore. Sono tutti impazziti". Queste le parole di Massimo Mauro, ex di Napoli e Juventus, ospite di Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1, sul rigore delle polemiche di Napoli-Inter: "VAR è una macchina infernale che non rispecchia quello che succede in campo. Quando si riguarda un episodio c’è una confusione terribile. Sono tutti in difficoltà, non riescono a gestire questo strumento, che sarebbe fantastico se ci fosse un protocollo semplice.

L’arbitro deve arbitrare la partita e il VAR interviene quando c’è un errore marchiano. Fine. Se può intervenire su qualsiasi buffetto, è una barzelletta. Per quanto riguarda il campo, il Napoli è stato troppo avvantaggiato dal rigore, però poi ha fatto la partita. Anche l’Inter ha giocato, sono due le squadre che si giocheranno lo scudetto fino in fondo".