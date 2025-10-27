Mauro: "Lautaro-Conte? Il capitano dell'Inter non deve fare rissa ma pensare a giocare"

Ai microfoni di 'Pressing' su Canale 5, l'ex centrocampista di Juventus e Napoli, Massimo Mauro, ha commentato lo scontro diretto vinto sabato sera contro l'Inter: "Conte ha messo in difficoltà i difensori centrali dell'Inter con una grande formazione, ma l'Inter la partita l'ha giocata. Il Napoli ha meritato ma il rigore ha determinato il risultato. La partita il Napoli l'ha giocata bene, poi è successo quel rigore lì. Non si deve dare. Il Var ha rincoglionito tutti.

Lautaro? Il capitano dell'Inter non può fare quello che ha fatto. Sta giocando, non può fare danno alla squadra, non deve fare rissa ma deve pensare a giocare".