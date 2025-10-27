Del Genio: "Esagerato! Tra poco interviene Mattarella per il rigore su Di Lorenzo. Se Modric faceva il gol di McT..."

Il giornalista Paolo Del Genio ha commentato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli il rigore concesso da Mariani in Napoli-Inter per il contatto tra Mkhitaryan e Di Lorenzo: "Per me c’è il rigore. Si può dare o pure non dare, per carità, ma qui si sta esagerando e dopo diversi giorni tra poco interviene Mattarella o fanno parlare Marotta alla nazione.

Non c’è niente di scandaloso, possiamo discuterne 10 minuti ma ci hanno aperto i tg e ci hanno fatti trasmissioni intere senza quasi dire il risultato finale o parlare dell prodezze. Elogiano Modric ad ogni passaggio, se faceva lui il gol fatto da McTominay dovevamo chiudere tutto…”