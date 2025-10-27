Del Genio: "Esagerato! Tra poco interviene Mattarella per il rigore su Di Lorenzo. Se Modric faceva il gol di McT..."

Del Genio: "Esagerato! Tra poco interviene Mattarella per il rigore su Di Lorenzo. Se Modric faceva il gol di McT..."
Oggi alle 20:00Le Interviste
di Antonio Noto

Il giornalista Paolo Del Genio ha commentato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli il rigore concesso da Mariani in Napoli-Inter per il contatto tra Mkhitaryan e Di Lorenzo: "Per me c’è il rigore. Si può dare o pure non dare, per carità, ma qui si sta esagerando e dopo diversi giorni tra poco interviene Mattarella o fanno parlare Marotta alla nazione.

Non c’è niente di scandaloso, possiamo discuterne 10 minuti ma ci hanno aperto i tg e ci hanno fatti trasmissioni intere senza quasi dire il risultato finale o parlare dell prodezze. Elogiano Modric ad ogni passaggio, se faceva lui il gol fatto da McTominay dovevamo chiudere tutto…