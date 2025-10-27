Podcast Orlando: "Lautaro ha sbagliato, Conte ci sguazza in queste cose!"

Massimo Orlando, ex calciatore, è intervenuto a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio.

Juve, quale può essere la scelta migliore dopo l'esonero di Tudor? "Confermo Spalletti, ma credo voglia delle garanzie su almeno 2 anni e mezzo. Ed è giusto così, così come giusto il cambio. Aveva dimostrato tutta la sua confusione Tudor, ma anche la formazione dell'altra sera conferma certe cose".

Lazio, una vittoria che può essere una scintilla? "E' una buonissima scintilla. E' una squadra ben messa in campo, in panchina ha poco ma gli undici messi in campo fa capire che è una squadra che può fare molto bene".

Come ha visto la Roma? "E' un genio Gasperini, ha capito che doveva fare una fase difensiva unica e la Roma ha subito pochissimo, poi avendo giocatori come Dybala, Soulè, sa che se stanno bene un gol lo possono fare. Ha rinunciato ad alcune sue idee di calcio perché non ha certi giocatori ma ha messo in piedi un gruppo con voglia".

Se fosse Spalletti accetterebbe una situazione di questo tipo? "Figurati se Spalletti accetta di fare il traghettatore, non ne ha bisogno. Viene fuori anche da un'esperienza brutta della Nazionale, vuole rimettersi in corsa con un progetto serio".

Napoli, De Bruyne e il suo infortunio può condizionare? "Sicuramente ti manca tanta qualità ma torna il centrocampo della scorsa stagione,c he ti può dare più equilibrioe funziona meglio di quello di quest'anno. E' un'assenza pesante per la qualità ma per l'equilibrio del centrocampo non sarà una grande perdita".

Che ne pensa della lite Conte-Lautaro? "Ci stanno, è venuto fuori l'essere argentino di Lautaro ma ha sbagliato, perché Conte ci sguazza in certe cose".