Trombetti: “Ero molto scettico su Neres falso 9, ma ha fatto il Lukaku. Conte coraggioso e geniale"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il professor Guido Trombetti con il suo editoriale: “Conte ha dimostrato grande coraggio nel mettere Neres falso nueve contro l’Inter. Ero molto scettico su questa soluzione, ma Conte ha avuto ragione. Non c’è nessun giocatore più diverso da Lukaku di Neres, eppure lui ha fatto benissimo il lavoro del belga. Conte ha visto premiata la sua scelta coraggiosa e intelligente. Nonostante i tanti problemi e gli infortuni Conte sta gestendo bene le risorse dalla panchina.

Ora il Napoli è chiamato a dare certezze e dimostrare continuità. Giocare ogni tre giorni rappresenta un rischio. La partita con l’Inter non ha bisogno di essere preparata, con il Lecce, invece, bisogna evitare cali di tensione e cali di attenzione. Sono ragionevolmente ottimista. Chiudo ricordando che questa sequenza di infortuni è sconcertante. Bisogna investigare, anche se mi fido ciecamente dello staff medico azzurro”.