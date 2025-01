Mauro: "Kvara? Per caratteristiche non si inquadrava negli schemi di Conte"

Massimo Mauro ha giocato in anticipo Napoli-Juventus intervistato da Sportmediaset: "La squadra di Conte gioca bene ma soprattutto si è creato un grande gruppo e grande clima intorno alla squadra. In cinque mesi Antonio ha ricostruito un ambiente che era distrutto, basti pensare che in estate capitan Di Lorenzo voleva andarsene. Altra prova del super lavoro di Conte è la scarsità di infortuni che caratterizza la stagione degli azzurri.

La perdita di Buongiorno è un’eccezione. Anche l’uscita di scena di Kvaratskhelia non dovrebbe creare problemi anche perché è un tipo di giocatore che per carattere e caratteristiche di gioco mal si inquadrava negli schemi di Antonio".