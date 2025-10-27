Dazn, Russo: "Conte non si limita solo ad allenare. Lecce? Il rischio è l’approccio"

vedi letture

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il giornalista di Dazn Marco Russo: “Spalletti, Palladino e Mancini sono i nomi per il nuovo allenatore della Juventus. Quella di Spalletti sembra la soluzione più giusta e corretta per rimettere la squadra bianconera dove deve stare. Detto ciò c’è un problema. Dopo gli esoneri di Motta e Tudor si sta capendo che il problema forse non è l’allenatore. Probabilmente questa squadra è sopravvalutata.

Contro l’Inter si è visto il Napoli dello scorso anno, che con De Bruyne si poteva arricchire di grande talento. Conte aveva ridisegnato il Napoli per valorizzarlo, e ora qualcosa dovrà cambiare. Gli azzurri stanno pagando il calendario fitto. Conte gioca le partite con la squadra. Non si limita solo ad allenare. Ha la stessa temperatura emotiva della squadra. Quando la vede spenta si spegne anche lui. Quando vede che i giocatori lottano e lo stadio spinge lui si esalta. Lecce? Il rischio è l’approccio. Deve essere giusto smaltendo velocemente l’arena contro l’Inter”.