Da Lecce: "Accoglienza caldissima per Conte, una parte di tifo non l'ha mai perdonato"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il giornalista di Radio Norba Matteo Bottazzo: “Il Lecce ha pagato il pessimo approccio a Udine, regalando un tempo agli avversari. Non ha ancora vinto in casa, ma ha pareggiato contro il Bologna, che ormai è una grande. C’è la voglia di dimenticare la prestazione di Udine e quella di fare bella figura in questa sorta di derby del sud. E poi c’è il ritorno di Conte, ormai accolto in maniera controversa.

C’è una parte di pubblico che lo stima, un’altra che non hai ha perdonato la famosa esultanza contro il Lecce quando giocava con la Juventus. Il clima sarà caldo, sono due tifoserie appassionate. Le forze dell’ordine stanno organizzando un sistema di maggiori controlli per i tifosi del Napoli. La tifoseria giallorossa vuole sostenere la squadra nel secondo big match della stagione. È ovvio che la speranza è che il Napoli non incappi in una serata al top. Camarda? Potrebbe rientrare nelle rotazioni e può essere un’idea, ma in questo momento è un po’ acerbo per i 90 minuti”.