Biasin: "L'Inter deve mangiarsi la mani per i cali d'attenzione, ma gara indirizzata dal rigore"TuttoNapoli.net
di Antonio Noto

Fabrizio Biasin, giornalista di Libero di fede interista, ha commentato la sconfitta dell'Inter contro il Napoli ai microfoni di 'Pressing' su Canale 5: "Dal punto di vista del campo, l'Inter si deve mangiare la mani per un secondo tempo in cui ha concesso quei 2 gol. Lì sicuramente ci sono dei cali di attenzione da sistemare. Però non possiamo far finta che la partita non sia indirizzata da quello che succede nel primo tempo: quella cosa lì (rigore su Di Lorenzo, ndr) indirizza la partita.

Dal punto di vista psicologico cambia tutto. Poi devi essere bravo a non farti fregare, sicuramente i giocatori dell'Inter hanno sbagliato. Ma ieri è successa una cosa che non ho mai visto, un rigore fischiato dal guardalinee".