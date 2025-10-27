Biasin: "L'Inter deve mangiarsi la mani per i cali d'attenzione, ma gara indirizzata dal rigore"

Fabrizio Biasin, giornalista di Libero di fede interista, ha commentato la sconfitta dell'Inter contro il Napoli ai microfoni di 'Pressing' su Canale 5: "Dal punto di vista del campo, l'Inter si deve mangiare la mani per un secondo tempo in cui ha concesso quei 2 gol. Lì sicuramente ci sono dei cali di attenzione da sistemare. Però non possiamo far finta che la partita non sia indirizzata da quello che succede nel primo tempo: quella cosa lì (rigore su Di Lorenzo, ndr) indirizza la partita.

Dal punto di vista psicologico cambia tutto. Poi devi essere bravo a non farti fregare, sicuramente i giocatori dell'Inter hanno sbagliato. Ma ieri è successa una cosa che non ho mai visto, un rigore fischiato dal guardalinee".