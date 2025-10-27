Del Genio: “Troppi infortuni? Difficile capire l’origine, ma 30 giorni di ritiro sono troppi! Azzurri sotto stress”

Nel corso di 'Ne Parliamo il Lunedì' su Canale 8, il giornalista Paolo Del Genio ha parlato delle possibili cause dei tanti infortuni muscolari che stanno accusando i giocatori del Napoli: "Io credo che siano se non dannosi, ma almeno inutili, 30 giorni di ritiro pre-campionato. 30 giorni di ritiro con doppie sedute, anche intense, ti fanno arrivare all’inizio delle partite ufficiali che già hai speso troppe energie per il periodo ufficiale della stagione. Il Napoli si è allenato 30 giorni! Il Napoli si è allenato più di tutti gli altri, quei 30 giorni anche a livello psicologico incidono. Perché non è facile per i giocatori stare 30 giorni chiusi in due alberghi. Io ho visto il ritiro, i ragazzi erano sotto stress. Lo stress non lo so se è propedeutico, potrebbe esserlo anche a problematiche di carattere muscolare. Quindi vai capire qual è l’origine. Ci dobbiamo calmare un attimo, un allenamento in meno, un ritiro in meno, una doppia in meno.

Mi è sembrata la preparazione finalizzata ad un evento, come quelli che devono andare a fare le Olimpiadi, i Mondiali di Ciclismo, il Tour de France, si devono preparare ad un grande evento che dura 20-30 giorni e devono arrivarci al 100%. Nel calcio, ho parlato con qualche preparatore atletico, si devono sviluppare ormai un’attività sui 10 mesi, tu li puoi teneri al 70% i calciatori. E’ inutile portarli al 100% e pensare che il 100 possa durare 10 mesi è proprio impossibile”.